Il Consiglio dei ministri ha approvato nuove norme che stabiliscono l’imputabilità dei minori a partire dai 14 anni. Il vicepremier ha dichiarato che l’età per essere imputabili oggi è diversa rispetto agli anni ’90 e che chi commette un reato non può più nascondersi dietro alla minore età.

All’indomani dell’ approvazione in Consiglio dei ministri delle nuove norme sull’imputabilità dei minori, il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini è soddisfatto: “Avere 16 o 17 anni oggi è diverso da quando li avevo io negli anni 90, e quindi onori e oneri: se commetti un reato non ti puoi nascondere dietro la minore età, mettiamola così”. Il vicepremier lo ha detto ai microfoni de ‘Gli inascoltabili’ su Radio Roma Sound parlando del disegno di legge in materia di imputabilità del minore approvato ieri dal Consiglio dei ministri. “ Con questa norma si ribalta la situazione – spiega – si dà per scontato che a 14, 15, 16, 17 anni tu sei consapevole di quello che fai e delle conseguenze a meno che non venga dimostrato che non eri in grado di intendere e di volere, quindi si ribalta il principio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Minori imputabili da 14 anni, Salvini: “Basta nascondersi dietro all’età”

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