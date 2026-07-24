Le forze politiche si sono riunite per sostenere una proposta di legge dedicata alla protezione dei bambini. Un rappresentante di un partito ha sottolineato che è fondamentale agire uniti, perché un team compatto permette di ridurre i tempi di approvazione e di portare avanti più efficacemente le iniziative. La discussione si è concentrata sulla necessità di collaborazione tra le diverse forze politiche per raggiungere l’obiettivo comune.

“È importante che questa battaglia la si porti avanti tutti insieme, perché sappiamo che quando la squadra è unita si accorciano i tempi ed è più facile portare a casa questa proposta” di legge. “Dobbiamo proteggere i nostri bambini perché siano più liberi domani”. Così la senatrice Licia Ronzulli intervenendo all’incontro organizzato in Senato per presentare la proposta di legge “Disposizioni per la regolamentazione dell’esposizione ai dispositivi digitali nei bambini e nelle bambine da zero a tre anni a tutela del loro sviluppo neurocognitivo, fisico e relazionale e per la promozione di un graduale accesso al loro utilizzo durante la minore età”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Salute: Ronzulli (FI), forze politiche unite per proteggere i bambini

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