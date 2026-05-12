A pochi mesi dalle elezioni comunali di Milano, si intensificano le discussioni tra i diversi schieramenti. Un rappresentante di Forza Italia ha dichiarato di sostenere un politico con una visione chiara, puntando a una candidatura di rilievo. Tuttavia, un esponente della Lega ha espresso riserve, sostenendo che siano necessari altri profili per la sfida elettorale. La proposta di Lupi non sembra ricevere un consenso unanime all’interno della coalizione di governo.

Il nome di Lupi però non riceve largo consenso all'interno della coalizione di governo Le elezioni comunali a Milano si avvicinano. Il 2027 è una data da cerchiare rosso in calendario, perché termineranno i 10 anni di mandato di Beppe Sala. Sul tema è intervenuta Licia Ronzulli di Forza Itali.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni comunali Milano, Ronzulli (FI) lancia la corsa a Lupi: "Politico con visione", ma Piscina (Lega): "Serve altro"

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