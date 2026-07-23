Una proposta di legge sui dispositivi digitali e i bambini sta attraversando il Parlamento. Una rappresentante di Forza Italia ha affermato che, con l’unione tra le forze politiche, si può accelerare l’approvazione. Ha sottolineato che i temi riguardanti i bambini non dovrebbero essere ostacolati da divisioni politiche, e che la collaborazione tra i partiti facilita il percorso della legge.

Roma, 23 lug. (Adnkronos Salute) - “Quando ci sono i bambini non bisognerebbe mai fare questioni di colore politico. Quindi è importante che si porti avanti questa battaglia tutti insieme, perché sappiamo che quando la squadra è unita si accorciano i tempi ed è più facile portare a casa questa proposta” di legge. “Dobbiamo proteggere i nostri bambini perché siano più liberi domani”. Così la senatrice Licia Ronzulli intervenendo oggi all'incontro organizzato in Senato per presentare la proposta di legge 'Disposizioni per la regolamentazione dell'esposizione ai dispositivi digitali nei bambini e nelle bambine da zero a tre anni a tutela del... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Legge su dispositivi digitali e bambini, Ronzulli (Fi): "Uniti è più facile portarla a casa"

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Minori, Ronzulli (FI): bene ddl per tutela digitale bambini 0-3 anni, iter sia veloce

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