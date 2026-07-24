Salute | Malpezzi Pd ‘legge bipartisan per divieto device fino a 36 mesi’

Da quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un disegno di legge bipartisan propone un divieto di esposizione agli schermi per i bambini fino a 36 mesi. La normativa stabilisce che i bambini in questa fascia di età non devono essere a contatto con dispositivi digitali. Durante i controlli pediatrici, i professionisti informano i genitori sui rischi e sulle raccomandazioni relative all’uso di questi strumenti. La legge mira a regolamentare l’uso dei device negli ambienti di cura e prevenzione.

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Con questo disegno di legge “in maniera molto chiara, diciamo che dagli zero ai 36 mesi non ci deve essere esposizione agli schermi. Spieghiamo il perché, ma lo facciamo attraverso l'aiuto dei pediatri che durante i controlli spiegano ai genitori che cosa non devono fare con questi strumenti digitali. Il lavoro viene fatto anche a monte, coinvolgendo le ostetriche. Quindi, dal momento in cui inizia una gravidanza e c'è una presa in carico, ecco che ci può essere un accompagnamento di natura formativa”. Lo afferma la senatrice Simona Malpezzi nel corso dell’incontro in Senato organizzato per presentare la proposta di legge “Disposizioni per... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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