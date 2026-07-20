Il ministro dell'Istruzione ha chiesto una legge bipartisan rapida per vietare l'uso dei social ai minori di quindici anni. La proposta è stata discussa durante la presentazione della serie video «Blackout», dedicata ai rischi degli smartphone e delle piattaforme digitali per i giovani. La questione è tornata al centro del dibattito politico, con l’obiettivo di limitare l’accesso ai social network per i più giovani.

Il divieto social minori di quindici anni torna al centro del dibattito politico. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ne ha parlato ai microfoni de Il Corriere della Sera, durante la prima puntata della video inchiesta «Blackout», dedicata al lato oscuro di smartphone e piattaforme digitali. Il messaggio è netto: servono regole rapide, una legge bipartisan e un ruolo più attivo delle famiglie. Il tema, secondo il ministro, non può più aspettare.Perché il divieto social minori è considerato urgenteIl ministro parte da una constatazione semplice: il telefono è diventato un riflesso automatico. «Dobbiamo sempre controllare il telefono, è una dipendenza. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Divieto social minori di quindici anni: Valditara chiede una legge bipartisan rapida

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Vietare i social ai minori di 15 anni anche in Italia. È la strada giusta

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