Un disegno di legge vieta l'uso di dispositivi digitali ai bambini fino a 36 mesi. La legge prevede che ostetriche e pediatri spiegheranno alle famiglie i rischi associati agli schermi e forniranno indicazioni su un uso appropriato. La proposta mira a limitare l'esposizione precoce ai dispositivi elettronici nei primi anni di vita dei bambini. La discussione sulla legge coinvolge diverse figure professionali del settore sanitario.

Roma, 23 lug. (Adnkronos Salute) - "È un disegno di legge molto importante perché parte dal dare una mano alle famiglie che spesso non sanno il male che gli schermi fanno ai bambini. Quindi, in maniera molto chiara, diciamo che dagli zero ai 36 mesi non ci deve essere esposizione agli schermi. Spieghiamo perché, ma lo facciamo attraverso l'aiuto dei pediatri che durante i controlli spiegano ai genitori che cosa non devono fare con questi strumenti digitali. Il lavoro viene fatto anche a monte, coinvolgendo le ostetriche. Quindi, dal momento in cui inizia una gravidanza e c'è una presa in carico, ecco che ci può essere un accompagnamento di natura formativa". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Malpezzi (Pd): "No a device fino a 36 mesi, lo spiegheranno ostetriche e pediatri"

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