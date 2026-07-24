Salute | indagine universita’ Cattolica su menopausa ancora tabu’ per il 46 per cento italiani

Un’indagine dell’università Cattolica rivela che il 46 per cento degli italiani considera ancora la menopausa un argomento tabù. Solo il 32 per cento degli intervistati afferma che si discute di questa fase della vita in modo aperto e informato. La ricerca evidenzia come la sensibilità e il livello di informazione sul tema siano ancora limitati nel Paese.

La menopausa, per il 46 per cento degli italiani, continua a rappresentare un tema tabù all’interno della nostra società, mentre solo il 32 per cento degli intervistati percepisce che se ne discuta in modo aperto e informato. La situazione si fa ancora più preoccupante se si considera il riconoscimento concreto delle esigenze delle donne in questa fase della vita: soltanto il 19 per cento degli italiani ritiene che tali necessità siano adeguatamente considerate nel mondo del lavoro e nei servizi. Questi sono i primi risultati del monitoraggio continuo condotto da EngageMinds Hub – Consumer, Food and Health Engagement Research Center, un centro di ricerca in psicologia dei consumi e della salute dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Cremona. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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