Il 6 maggio presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II si è tenuta la presentazione del libro di Roberto Carlos Sosa, conosciuto come Pampa: “L’ultimo 10”. Durante l’evento, l’autore ha affrontato il tema della salute mentale, sottolineando l’importanza di chiedere aiuto senza timore. La conversazione ha coinvolto studenti e docenti, offrendo uno spazio di riflessione su un argomento spesso considerato tabù. La giornata ha evidenziato come il dibattito pubblico possa contribuire a rompere il silenzio intorno ai problemi psicologici.

Il 6 maggio scorso, all ‘Università degli Studi di Napoli Federico II, ho avuto il piacere e l’onore di presentare il libro di Roberto Carlos Sosa, detto Pampa: L’ultimo 10. L’incontro, a cura dei professori Luca Bifulco e Sergio Brancato, del Dipartimento di Scienze Sociali, era rivolto soprattutto agli studenti. Accanto al Pampa c’eravamo io e la giornalista Carmen Romano. Il libro del Pampa (Edizioni Mea) è una precisa ricostruzione della vita e della carriera dell’attaccante argentino, il cui apice è stato rappresentato, secondo l’autore, non da un trofeo, ma dalla possibilità di indossare, per l’ultima volta all’allora San Paolo, la maglia n. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pampa Sosa all’Università e il tabù della salute mentale: “Non abbiate paura di chiedere aiuto”

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