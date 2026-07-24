Un rappresentante di Terre des Hommes Italia ha sottolineato l'importanza di sostenere i genitori nel gestire l'uso dei dispositivi digitali nei bambini sotto i tre anni. Ha affermato che bisogna accompagnare i genitori senza giudizi, evitando che i piccoli vedano i device come un'alternativa. La sua dichiarazione si concentra sulla necessità di supportare la genitorialità e di evitare l’uso precoce di tecnologia in quella fascia di età.

“Abbiamo capito che è la dimensione della genitorialità che va supportata, non giudicata. Dobbiamo essere pronti nell'accompagnare il genitore affinché non guardino mai al device come a un'alternativa possibile nella fascia zero-36 mesi”. Lo ha detto Federica Giannotta, responsabile advocacy Terre des Hommes Italia, partecipando oggi all’incontro organizzato in Senato per presentare la proposta di legge su iniziativa della senatrice Simona Malpezzi, “Disposizioni per la regolamentazione dell’esposizione ai dispositivi digitali nei bambini e nelle bambine da zero a tre anni a tutela del loro sviluppo neurocognitivo, fisico e relazionale e per la promozione di un graduale accesso al loro utilizzo durante la minore età”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Salute: Giannotta (Terre des Hommes Italia), ‘device sotto i tre anni? Dobbiamo sostenere la genitorialità’

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Salute: Giannotta (Terre des Hommes Italia), device sotto i tre anni Dobbiamo sostenere la

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