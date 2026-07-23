Device ai bambini sotto i 3 anni? Allarme dei pediatri | Rischio ritardo linguaggio e cervello meno brillante

I pediatri hanno lanciato un allarme sull’uso di dispositivi elettronici da parte dei bambini sotto i tre anni. Secondo gli esperti, l’esposizione precoce a schermi può rallentare lo sviluppo del linguaggio e influire sulla crescita cerebrale. Il cervello dei neonati e dei bambini piccoli è molto ricettivo e si forma attraverso gli stimoli ambientali, rendendo l’uso dei dispositivi potenzialmente dannoso in questa fase.

Il cervello dei neonati e dei bambini piccoli è come una spugna, pronto ad assorbire e a plasmarsi in base agli stimoli che riceve dall’ambiente circostante. Ma se questi stimoli arrivano in larga parte da uno schermo luminoso, a discapito dello sguardo e della voce di un adulto, le conseguenze sulla crescita neurocognitiva potrebbero essere pesanti e durature. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

My 7-Year-Old Asked For Alcohol… Where Did She Learn This (Parents Beware)

Notizie e thread social correlati

Diete e bambini, l’allarme dei pediatri: no all’alimentazione decisa da AI e chatbotI pediatri italiani hanno segnalato un aumento di bambini con problemi alimentari, attribuendo questa tendenza all’uso crescente di intelligenza...

L’ultima dei pediatri: ambulatori neutri e linguaggio inclusivo per i bambini fluidiI pediatri propongono l’uso di ambulatori neutri e un linguaggio inclusivo per i bambini fluidi.

Temi più discussi: Bambini e adolescenti, il tempo dei social senza limiti è finito; Francia prima in Europa: social network vietati ai minori di 15 anni e stop ai cellulari nelle scuole superiori; No Device sotto i 3 anni: presentata proposta di legge Terre des Hommes e SIP; Francia: Parlamento approva divieto social sotto i 15 anni, primo Paese nell'Ue.

Niente smartphone, tablet o altri dispositivi digitali per i bambini al di sotto dei tre anni. È questo il cuore della proposta di legge Disposizioni per la regolamentazione dell'esposizione ai dispositivi digitali nei bambini e nelle bambine da zero a … x.com

Niente dispositivi digitali sotto i 3 anni, al Senato la prima proposta di leggeNiente smartphone, tablet e altri dispositivi digitali sotto i tre anni di età, più sostegno ai genitori fin dalla gravidanza e servizi per la prima infanzia senza schermi. (ANSA) ... ansa.it

Laboratori con device digitali per i bambini sotto i sei anniDevice digitali nei centri per le famiglie: sbagliato fare corsi con tablet per bambini di 6 anni. Polemica, a San Lazzaro, da parte del consigliere comunale FI Paolo Giunchi. Il consigliere ... ilrestodelcarlino.it