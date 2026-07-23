Device ai bambini sotto i 3 anni? Allarme dei pediatri | Rischio ritardo linguaggio e cervello meno brillante
I pediatri hanno lanciato un allarme sull’uso di dispositivi elettronici da parte dei bambini sotto i tre anni. Secondo gli esperti, l’esposizione precoce a schermi può rallentare lo sviluppo del linguaggio e influire sulla crescita cerebrale. Il cervello dei neonati e dei bambini piccoli è molto ricettivo e si forma attraverso gli stimoli ambientali, rendendo l’uso dei dispositivi potenzialmente dannoso in questa fase.
Il cervello dei neonati e dei bambini piccoli è come una spugna, pronto ad assorbire e a plasmarsi in base agli stimoli che riceve dall’ambiente circostante. Ma se questi stimoli arrivano in larga parte da uno schermo luminoso, a discapito dello sguardo e della voce di un adulto, le conseguenze sulla crescita neurocognitiva potrebbero essere pesanti e durature. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
My 7-Year-Old Asked For Alcohol… Where Did She Learn This (Parents Beware)
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