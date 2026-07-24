I bambini sotto i tre anni che trascorrono molto tempo davanti a dispositivi elettronici rischiano una crescita compromessa. Secondo un esperto, l’uso eccessivo di schermi può interferire con lo sviluppo delle relazioni sociali, del linguaggio e dell’attenzione. La crescita armonica, spiegano, si basa su interazioni con adulti e scambi di sguardi e parole. L’uso precoce di device può ostacolare questi processi fondamentali.

“Una crescita armonica prevede la relazione e il rapporto con l'adulto o lo scambiarsi degli sguardi, l'ascoltare le parole degli adulti. Trasformare questa relazione in un rapporto stretto con un device che faccio scorrere continuamente mette in atto dei meccanismi che attivano delle parti del cervello meno brillanti e meno utili per quello che sarà la crescita futura”. Sono le parole di Rino Agostiniani, presidente Sip - Società italiana pediatria, nel corso dell’incontro organizzato in Senato per presentare la proposta di legge “Disposizioni per la regolamentazione dell’esposizione ai dispositivi digitali nei bambini e nelle bambine da zero a tre anni a tutela del loro sviluppo neurocognitivo, fisico e relazionale e per la promozione di un graduale accesso al loro utilizzo durante la minore età”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Salute: Agostiniani (Sip), stimoli da device sotto i tre anni dannosi per crescita

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