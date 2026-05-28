L'uso eccessivo dei social media tra i giovani ha portato a un aumento dei casi di cefalea digitale. Secondo un rappresentante della Società italiana di pediatria, i ragazzi che passano molto tempo online manifestano più frequentemente mal di testa legato all'uso intensivo di dispositivi digitali. La condizione viene attribuita al prolungato tempo trascorso davanti agli schermi e alla postura assunta durante l'attività online.

“L’esplosione dei social e il ruolo che gli strumenti digitali esercitano nella vita dei giovani hanno portato numerosi effetti collaterali. Tra questi c’è la cefalea perché un utilizzo prolungato degli strumenti digitali ne facilita la comparsa. Questo può essere legato a diversi fattori come l’eccessiva produzione di dopamina e la postura forzata dei muscoli del collo per guardare lo smartphone. Infine, va ricordato l’affaticamento visivo”. Lo ha detto Rino Agostiniani, presidente Sip-Società italiana di pediatria, in occasione dell'81.esimo Congresso italiano di pediatria (Sip) che si è svolto a Padova. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Pediatria: Agostiniani (Sip), cefalea digitale nei ragazzi per troppi social

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