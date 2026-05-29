Un nuovo rapporto indica che circa il 30% dei bambini nel paese è in sovrappeso o obeso. Secondo un esperto, molte giovani persone seguono diete estreme o si affidano all'intelligenza artificiale e chatbot per consigli alimentari. La questione riguarda soprattutto i ragazzi, spesso vittime di eccessi alimentari e di scelte alimentari poco equilibrate. La situazione viene descritta come preoccupante e diffusa tra i più giovani.

Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) - "Viviamo attualmente una realtà in cui una fetta importante di bambini nel nostro Paese è in sovrappeso o obeso: se sommiamo le due situazioni, arriviamo a circa il 30% dei bambini. Questo in larga parte è dovuto a un eccesso di alimentazione e, al tempo stesso, a una riduzione dell'attività fisica. Come contraltare a tutto questo ci troviamo anche a dover fronteggiare il rischio delle 'diete senza', cioè diete fatte magari affidandosi solo a quello che consiglia l'intelligenza artificiale dello smartphone, in cui si vanno a togliere o a sostituire degli alimenti magari mettendo al loro posto altri alimenti apparentemente più adeguati". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Alimentazione, Agostiniani (Sip): "Giovani tra eccessi e diete estreme da Ai e chatbot"

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