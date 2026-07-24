Il test match con il Ravenna previsto per domani è stato annullato, così come quello con l'Empoli in programma per il 5 agosto. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, lasciando il team pratesi senza incontri amichevoli nelle prossime settimane. Nessun dettaglio è stato fornito sulle motivazioni che hanno portato alla cancellazione delle due partite.

Prato, 24 luglio 2026 - Niente amichevoli di lusso per il Prato, almeno a stretto giro di posta: dopo l'annullamento del test match con il Ravenna inizialmente fissato per domani, nelle scorse ore è saltato anche quello con l'Empoli programmato per il prossimo 5 agosto. In entrambi i casi, si è trattato a quanto pare di decisioni unilaterali da parte degli avversari. E la dirigenza laniera non ha nascosto una nota di disappunto. “L’AC Prato prende atto, con sincero rammarico, dell’annullamento delle due amichevoli di maggiore prestigio previste nel proprio programma di preparazione estiva. Dopo la mancata disputa della gara con il Ravenna,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Saltano le amichevoli con Ravenna ed Empoli, la rabbia del Prato

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