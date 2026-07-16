Sciopero bus 20 luglio | stop del servizio a Firenze Empoli e Prato Le fasce garantite

Lunedì 20 luglio 2026 il servizio di autobus sarà sospeso in alcune città toscane, tra cui Firenze, Empoli e Prato. Lo sciopero riguarda il personale di Autolinee Toscana ed è stato proclamato dall'associazione sindacale Rsa Faisa Cisal. Le fasce garantite prevedono comunque il servizio minimo durante le ore di punta. La sospensione del trasporto pubblico si svolgerà senza ulteriori dettagli sulle modalità di svolgimento.

FIRENZE – Giornata di disagi lunedì 20 luglio 2026 per chi dovrà spostarsi col bus in Toscana. Rsa Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero del personale di Autolinee Toscana. Sarà interessato il servizio urbano dei bus di Firenze, urbano e extraurbano Prato e Empoli e alcune corse extraurbane di Firenze e Pistoia. L’astensione dal lavoro sarà di 4 ore a Firenze, di 8 nelle altre due città, e coinvolge sia il personale viaggiante sia gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. At segnala possibili disagi: “La regolarità del servizio durante lo sciopero, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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