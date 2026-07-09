Anche Simone Greselin farà parte della rosa dell’Ac Prato nella prossima annata. La sua conferma era nell’aria e ieri è stata ufficializzata dalla società del presidente Antonio Politano sui propri canali social. L’ex calciatore di Forlì e Pistoiese ha firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2027, così come già fatto nei giorni scorsi anche da Francesco D’Orsi, Isaia Lattarulo, Lorenzo Polvani, Gabriel Furghieri, Luca Zanon e Francesco Verde, oltre che da Giacomo Risaliti e Mattia Fiorini, che già avevano un contratto valido per la stagione ventura. Classe 1998, Greselin è arrivato a rinforzare la squadra laniera la scorsa estate. Alle spalle... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Prato, c’è anche Greselin. Ecco le prime amichevoli

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