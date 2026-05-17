Salerno fiamme tra i rifiuti | scoppia un incendio sul lungomare

Nella zona del lungomare di Salerno si è sviluppato un incendio che ha coinvolto rifiuti abbandonati. Le fiamme sono divampate tra i sacchi di immondizia lasciati vicino alla strada, causando una situazione di emergenza. Sono state inviate segnalazioni tramite posta elettronica certificata, ma queste non hanno ricevuto risposta per diversi giorni. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sui motivi per cui le comunicazioni non siano state prontamente prese in considerazione.

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? Punti chiave Come hanno fatto i sacchi abbandonati a innescare le fiamme?. Perché le segnalazioni via PEC sono state ignorate per giorni?. Chi dovrà pagare i danni per questo disastro ambientale?. Come influirà questo episodio sulla sicurezza del lungomare salernitano?.? In Breve Residente L.C. segnala disservizio tramite post sui social dopo giorni di abbandono.. Condominio ha inviato numerose PEC a Salerno Pulita senza ricevere risposte risolutive.. Mancata raccolta rifiuti crea rischi per sicurezza pubblica e decoro del lungomare.. Cittadini chiedono chiarimenti all'amministrazione comunale sulle responsabilità della gestione rifiuti..... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, fiamme tra i rifiuti: scoppia un incendio sul lungomare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incendio sul raccordo Salerno–Avellino: autocarro in fiamme a BaronissiMomenti di apprensione questa mattina sul raccordo autostradale Salerno–Avellino, dove un autocarro è stato interessato da un incendio durante la... Scoppia un maxi incendio sul lago Maggiore: in fiamme oltre 10 ettari di bosco, evacuati i residentiUn vasto incendio ha colpito la sponda lombarda del lago Maggiore tra sabato 4 e domenica 5 aprile. Paura a Reggio Calabria: auto in fiamme sull’A2 tra Scilla e BagnaraUna mattinata di estrema tensione sta interessando il tratto calabrese dell’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, dove un pericoloso incidente stradale ha trasformato una normale giornata di transito ... strettoweb.com Traffico di droga tra Salerno e Avellino, accertamenti dell’Antimafia sui telefoni sequestrati nel blitzLa Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno ha disposto un accertamento tecnico sui 4 telefoni cellulari che i militari del Goa del Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Salerno hanno sequestrato ... irpiniaoggi.it