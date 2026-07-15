Nella notte a Maratea si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni che ha coinvolto la zona del Cristo Redentore e della Basilica di San Biagio. Le fiamme hanno lambito la statua e i dintorni, portando alla chiusura temporanea di alcune strade per permettere le operazioni di bonifica. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali danni strutturali o persone coinvolte. Gli interventi dei vigili del fuoco sono ancora in corso.

È stata una notte di paura quella vissuta a Maratea, in provincia di Potenza, a causa di un vasto incendio che ha minacciato il Cristo Redentore e la Basilica di San Biagio, due dei luoghi simbolo della Perla del Tirreno. Le fiamme, divampate intorno alle due del mattino nella zona della frazione di Santa Caterina, hanno rapidamente risalito il versante del Monte San Biagio, lambendo il santuario dedicato al patrono e la monumentale statua, alta oltre 21 metri, realizzata tra il 1963 e il 1965 dallo scultore Bruno Innocenti per volontà del conte Stefano Rivetti di Val Cervo. Per domare il rogo sono state necessarie circa nove ore di intervento. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Incendio nella notte a Maratea: le fiamme lambiscono la statua del Redentore, simbolo della città. Strade chiuse per la bonifica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Prove della parata del 2 Giugno: strade chiuse nella notte e bus deviati in CentroNella notte, le strade nel centro di Roma sono state chiuse al traffico e alcune linee di autobus sono state deviati.

Incendio sul monte Faeta: 3500 evacuati, 800 ettari in fiamme e strade chiuseUn incendio scoppiato nei giorni scorsi sul monte Faeta, in provincia di Lucca, ha portato all’evacuazione di circa 3.

Temi più discussi: Maxi incendio al tetto di una palazzina, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte; Auto in fiamme di notte a Cadè, dai primi accertamenti l’incendio è doloso; Incendio in corso dalla scorsa notte in zona impervia di Vicchio (Fi), località La Colla; Fiamme nella notte a Roccasecca, distrutta la struttura di accoglienza in via San Rocco.

Maratea, nella notte un vasto incendio nella zona del Cristo Redentore x.com

Incendio nell'azienda di rifiuti: i vigili del fuoco spengono il rogo nella notteLONGARONE (BELLUNO) - Incendio nell'azienda specializzata nel recupero di rifiuti: è accaduto nella notte di oggi, mercoledì 15 luglio, nella zona industriale di Villanova, ... ilgazzettino.it

Nella notte un vasto incendio nell'area del Cristo di Maratea(ANSA) - POTENZA, 15 LUG - Ci sono volute circa nove ore per domare un vastissimo incendio che si è sviluppato, intorno alle 2:00 nella notte a Maratea (Potenza), in prossimità della frazione di Santa ... msn.com