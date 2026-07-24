Sagra della vongola secondo week end
Stasera riprende il secondo fine settimana della sagra della vongola a Goro, dopo il primo weekend di successo. L’evento inizia alle 22 con musica dal vivo, con l’esibizione di Papi Chu-lo accompagnato da Mr. La manifestazione prosegue con stand gastronomici e spettacoli, attirando numerosi visitatori. La sagra continuerà fino a domenica sera, offrendo serate di musica e cucina locale.
Ricomincia stasera il secondo fine settimana della sagra della vongola a Goro, dopo il successo dello scorso week end. Si comincia alle 22 con la musica di Papi Chu-lo con Mr. P Dj, mentre domani il palco dalle 20,30 vedrà Andree Beatz seguito dalle 22 con Techno e History Night, con Luca Antolini e Andrea Mosca. La chiusura domenica sarà con la serata musicale di Patty Fabbri oltre ai giochi per bambini con Giocatletica. Da non perdere domani e domenica, previa prenotazione allo lat di Goro chiamando il 335-1720739, le escursioni in barca nella Sacca gorese con partenza alle 17, per l’indiscutibile bellezza dei luoghi che si potranno ammirare a bordo delle imbarcazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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