Sagra della Valtellina visite guidate concerti balli e la lucciolata | il week-end in provincia

Nel fine settimana in provincia di Bergamasca sono in programma numerose iniziative, tra cui visite guidate, concerti e balli all'aperto. La Sagra della Valtellina propone specialità gastronomiche e momenti di intrattenimento, mentre la tradizionale luciolata si svolge nelle serate. Si tengono anche eventi come Domeniche per Ville, Palazzi e Castelli, oltre a Biblofestival, che prevede incontri e attività culturali. Sono previsti vari appuntamenti dedicati alle feste e alle sagre con musica, spettacoli e proposte enogastronomiche.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano tante feste e sagre con cucina tipica, concerti e serate danzanti sotto le stelle, la nuova data di Domeniche per Ville, Palazzi e Castelli e Biblofestival. Da annotare, inoltre, Albino classica, la sagra della Valtellina a Comun Nuovo, la sagra del salame bergamasco e la notte bianca a Ghisalba, AgriFest – SpringFestival e lucciolata d’inizio estate a Martinengo, MoyaMoya Music Festival a Scanzorosciate, Slow food in piazza a Verdello (sabato), la StraSuisio, il concerto de Gli Harmonici a Nembro, Antico in via a Treviglio, “Intrecci di cura” al cineteatro Gavazzeni, “Auto, moto e bici – Ricambi d’epoca e modellismo” a Chiuduno e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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