Torna la sagra dei Runditt e dei sapori antichi | a Malesco un week end d' inizio giugno tra gusto e cultura

Nel fine settimana del 6 e 7 giugno a Malesco torna la Sagra "Runditt, turtei e Turte ad San Per", giunta alla sua decima edizione. Un appuntamento dedicato ai sapori della tradizione locale, alla convivialità e alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.Il programma della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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