SACE e Bank of Africa | partnership strategica per nuovi progetti e opportunità in Africa

SACE ha firmato un accordo con Bank of Africa, uno dei principali gruppi bancari in Africa. L’intesa punta a sviluppare nuovi progetti e opportunità economiche nel continente. La partnership mira a facilitare il credito all’export e a sostenere iniziative di investimento internazionale. L’accordo è stato siglato a Casablanca.

SACE e Bank of Africa: Un Accordo Strategico per l’Africa. CASABLANCA (MAROCCO) – SACE, l’Agenzia Italiana per il Credito all’Esportazione, ha recentemente siglato un’importante intesa con Bank of Africa, uno dei principali gruppi bancari africani. Questo accordo mira a creare nuove opportunità di finanziamento e investimento in Africa, facilitando l’accesso delle imprese italiane ai progetti chiave sul continente. La collaborazione è stata firmata da Mario Melillo, Chief Network Officer di SACE, e Khalid Nasr, Direttore Generale di Bank of Africa per il Marocco. L’accordo combina le competenze e le risorse delle due istituzioni: da un lato,... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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