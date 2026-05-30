Oltre 400 persone hanno partecipato a Milano all’Africa Day 2026, evento dedicato alla cultura africana. La manifestazione ha anche affrontato il tema dell’unità del continente, portando al centro del dibattito internazionale questa questione. La giornata ha visto interventi e discussioni su un argomento che rimane tra i più discussi nel futuro africano, oltre a offrire uno spazio per celebrare tradizioni e identità culturali.

Perché il sogno dell’unità africana torna al centro del confronto internazionale. Non solo una festa dedicata alla cultura africana, ma un momento di confronto su uno dei temi più discussi del futuro del continente. A Milano si è conclusa la terza edizione dell’ Africa Day, che ha portato nello spazio culturale PARCO oltre 400 partecipanti tra rappresentanti della diaspora africana, studiosi, artisti, imprenditori e cittadini provenienti da diversi Paesi africani ed europei. Al centro dell’edizione 2026 è stato scelto un tema destinato a far discutere: “L’urgenza del sogno degli Stati Uniti d’Africa”, un progetto che da decenni alimenta il dibattito politico e culturale africano e che oggi torna d’attualità alla luce dei profondi cambiamenti geopolitici globali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Stati Uniti d’Africa, il dibattito arriva a Milano: oltre 400 persone all’Africa Day 2026

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