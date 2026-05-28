Huawei ha annunciato il lancio di una nuova soluzione per sottostazioni intelligenti destinata all’Africa subsahariana, presentata durante l’evento Enlit Africa 2026. La tecnologia mira a migliorare l’efficienza e l’affidabilità delle reti di distribuzione elettrica nella regione. La proposta include sistemi di automazione e monitoraggio avanzati, progettati per ottimizzare la gestione delle infrastrutture di rete. La soluzione sarà implementata in diverse aree per supportare lo sviluppo delle reti energetiche locali.

CITTÀ DEL CAPO, Sudafrica, 28 maggio 2026 PRNewswire — Il 20 maggio, Huawei ha ospitato il Southern Africa Electric Power Summit in occasione di Enlit Africa 2026, il principale incontro del continente dedicato ai settori dell’energia elettrica, idrica e energetica. Il vertice ha riunito leader del settore e partner, tra cui la sudafricana Eskom, la ghanese BPA, la Transmission Company of Nigeria (TCN) e l’International Council on Large Electric Systems (CIGRE) sul tema “Costruire i sistemi energetici del futuro, dando spazio alla crescente produttività dell’intelligenza digitale”. Durante il summit, Huawei, insieme ai suoi partner, ha presentato la soluzione per sottostazioni intelligenti per l’Africa subsahariana, ideata per accelerare la trasformazione digitale del settore energetico nella regione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Enlit Africa 2026: Huawei lancia una soluzione per sottostazioni intelligenti per l’Africa subsahariana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perché la chiusura dello stretto di Hormuz è una catastrofe annunciata per l’Africa subsaharianaIl 28 febbraio, gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco contro l’Iran, uccidendo il leader supremo Ali Khamenei.

L’Africa russa. Mosca lancia una stablecoin per mettere piede nel continenteMosca ha annunciato il lancio di una stablecoin destinata a facilitare le transazioni e gli investimenti in Africa, segnando un nuovo passo nella...