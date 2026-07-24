Guardiola ha rifiutato un'offerta di lavoro appena 24 ore dopo una conferenza in cui erano presenti Maldini e Leonardo. La decisione è arrivata poco dopo l'incontro improvvisato e ha rappresentato un colpo per i dirigenti italiani, che si erano mostrati disponibili e coinvolti. La reazione ha evidenziato come questa scelta abbia indebolito la posizione di Maldini e Leonardo nel panorama calcistico.

Il no di Guardiola appena 24 ore dopo la conferenza improvvisata di Malagò, Maldini e Leonardo, è uno schiaffo in pieno volto al calcio italiano. Una figuraccia per i dirigenti che si erano in qualche modo esposti. È quel che dicono in un video i giornalisti Sandro Sabatini e Nicolò Schira. Sabatini: “Delusione. Posso dire che al di là di Pirlo, Conte, Mancini, di quel che succederà, io resterei su Guardiola. Per dire che con l’immensa stima che merita, l’uomo, l’allenatore, il professionista, ma ci si comporta così?” Schira: “Visto che loro si sono esposti così tanto, poteva lo stesso dire di no magari però poteva comunicarlo, come sembrava inizialmente, domenica o lunedì, almeno non esponevi al pubblico Malagò, Maldini e Leonardo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sabatini: “Maldini e Leonardo escono indeboliti dal no di Guardiola appena 24 ore dopo la conferenza”

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