LIVE Guardiola CT dell'Italia ultime notizie dopo l'incontro con Maldini e Leonardo | trattativa avviata

La FIGC ha offerto a Pep Guardiola la posizione di allenatore della nazionale italiana, proponendogli un contratto di quattro anni. L'ex allenatore del club spagnolo ha incontrato i rappresentanti della federazione, tra cui Maldini e Leonardo. Nei prossimi giorni, si attende una risposta da parte di Guardiola riguardo all'offerta. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla trattativa.

La FIGC avrebbe proposto a Pep Guardiola la panchina dell'Italia, proponendogli un contratto di 4 anni. A breve arriverà una risposta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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GUARDIOLA CT DELL'ITALIA ABODI: NON È UN SOGNO

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