La missione di Maldini e Leonardo per convincere Guardiola

Il 20 luglio 2026, a Barcellona, si è svolto un incontro tra Maldini, Leonardo e Guardiola. La riunione è avvenuta dopo settimane di trattative per convincere l’allenatore a prendere in considerazione un nuovo progetto. La discussione si è concentrata sulle possibilità di collaborazione e sui dettagli contrattuali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui risultati dell’incontro o sugli accordi presi.

Barcellona, 20 luglio 2026 – Per giorni è rimasto un sogno sospeso sopra la panchina della Nazionale. Adesso quel sogno ha un luogo, Barcellona, e un incontro concreto. Paolo Maldini e Leonardo hanno parlato con Pep Guardiola per provare a convincerlo a diventare il prossimo commissario tecnico dell’Italia. Secondo quanto rivelato da Sky Sport? Maldini e Leonardo hanno trascorso in Spagna l’ultimo fine settimana. Il confronto con l’ex allenatore del Manchester City non sarebbe stato una semplice visita di cortesia: i due dirigenti gli hanno illustrato il progetto tecnico pensato per ricostruire la Nazionale dopo la terza esclusione consecutiva dai Mondiali. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Guardiola CT Italia Il ruolo decisivo di Maldini e quella notte del 2009.

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