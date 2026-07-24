Un attacco ucraino ha colpito i magazzini di Wildberries, il principale rivenditore online in Russia, a San Pietroburgo. Dopo l’attacco, si è sollevata una colonna di fumo sulla città. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni materiali. L’attacco è stato effettuato con droni, secondo le fonti.

San Pietroburgo, 24 lug. (askanews) - Una colonna di fumo sopra San Pietroburgo dopo un nuovo attacco ucraino contro i magazzini di Wildberries, il gigante russo dell'e-commerce spesso definito la "Amazon russa". Secondo funzionari russi e azienda, i droni hanno colpito strutture logistiche della società per la terza volta in sei giorni. Kiev accusa Wildberries di custodire componenti per droni militari e di sostenere l'esercito russo. La compagnia ha riferito di evacuazioni rapide nei magazzini e, secondo dati preliminari, di nessuna vittima tra il personale. Il governatore della regione di Leningrado parla invece di tre feriti nell'attacco, con almeno 59 droni diretti verso San Pietroburgo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Quotidiano.net - Russia, droni ucraini colpiscono Wildberries, fumo su San Pietroburgo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Russia, droni ucraini colpiscono Wildberries, fumo su San Pietroburgo

Notizie e thread social correlati

Russia, droni di Kiev colpiscono i centri logistici Wildberries: incendi a San PietroburgoNella notte, i droni di Kiev hanno colpito i centri logistici di un importante colosso dell’e-commerce in Russia, provocando incendi a San...

Russia: droni ucraini su San Pietroburgo, magazzino in fiamme e 3 feritiUn drone ucraino ha colpito un magazzino di Wildberries nel villaggio di Novosaratovka, nel distretto di Vsevolozhsk, a nord-est di San Pietroburgo.

Temi più discussi: Russia, droni ucraini colpiscono due magazzini a San Pietroburgo; Russia: droni ucraini colpiscono due magazzini Wildberries a San Pietroburgo e nella regione di Leningrado; L'Ucraina colpisce di nuovo i magazzini di Wildberries in Russia; Guerra di logoramento, la strategia ucraina: 20 petroliere russe colpite nella notte, distributori a secco in Russia.

Russia: droni ucraini colpiscono due magazzini Wildberries a San Pietroburgo e nella regione di Leningrado x.com

Droni ucraini colpiscono i centri logistici Wildberries a San Pietroburgo e TverAttacco di droni ucraini nella notte ai centri logistici di Wildberries, il principale rivenditore online russo. Colpite San Pietroburgo, Tver e Crimea. Sospese le attività. emmepress.com

Russia, droni ucraini colpiscono Wildberries, fumo su San PietroburgoSan Pietroburgo, 24 lug. (askanews) - Una colonna di fumo sopra San Pietroburgo dopo un nuovo attacco ucraino contro i magazzini di Wildberries, il gigante russo dell'e-commerce spesso definito la Am ... libero.it