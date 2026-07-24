Russia droni ucraini colpiscono Wildberries fumo su San Pietroburgo

Da quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un attacco ucraino ha colpito i magazzini di Wildberries, il principale rivenditore online in Russia, a San Pietroburgo. Dopo l’attacco, si è sollevata una colonna di fumo sulla città. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni materiali. L’attacco è stato effettuato con droni, secondo le fonti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

San Pietroburgo, 24 lug. (askanews) - Una colonna di fumo sopra San Pietroburgo dopo un nuovo attacco ucraino contro i magazzini di Wildberries, il gigante russo dell'e-commerce spesso definito la "Amazon russa". Secondo funzionari russi e azienda, i droni hanno colpito strutture logistiche della società per la terza volta in sei giorni. Kiev accusa Wildberries di custodire componenti per droni militari e di sostenere l'esercito russo. La compagnia ha riferito di evacuazioni rapide nei magazzini e, secondo dati preliminari, di nessuna vittima tra il personale. Il governatore della regione di Leningrado parla invece di tre feriti nell'attacco, con almeno 59 droni diretti verso San Pietroburgo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Russia.

russia droni ucraini colpiscono wildberries fumo su san pietroburgo
© Quotidiano.net - Russia, droni ucraini colpiscono Wildberries, fumo su San Pietroburgo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Russia, droni ucraini colpiscono Wildberries, fumo su San Pietroburgo

Video Russia, droni ucraini colpiscono Wildberries, fumo su San Pietroburgo

Notizie e thread social correlati

Russia, droni di Kiev colpiscono i centri logistici Wildberries: incendi a San PietroburgoNella notte, i droni di Kiev hanno colpito i centri logistici di un importante colosso dell’e-commerce in Russia, provocando incendi a San...

Russia: droni ucraini su San Pietroburgo, magazzino in fiamme e 3 feritiUn drone ucraino ha colpito un magazzino di Wildberries nel villaggio di Novosaratovka, nel distretto di Vsevolozhsk, a nord-est di San Pietroburgo.

Temi più discussi: Russia, droni ucraini colpiscono due magazzini a San Pietroburgo; Russia: droni ucraini colpiscono due magazzini Wildberries a San Pietroburgo e nella regione di Leningrado; L'Ucraina colpisce di nuovo i magazzini di Wildberries in Russia; Guerra di logoramento, la strategia ucraina: 20 petroliere russe colpite nella notte, distributori a secco in Russia.

san pietroburgo russia droni ucraini colpisconoDroni ucraini colpiscono i centri logistici Wildberries a San Pietroburgo e TverAttacco di droni ucraini nella notte ai centri logistici di Wildberries, il principale rivenditore online russo. Colpite San Pietroburgo, Tver e Crimea. Sospese le attività. emmepress.com

san pietroburgo russia droni ucraini colpisconoRussia, droni ucraini colpiscono Wildberries, fumo su San PietroburgoSan Pietroburgo, 24 lug. (askanews) - Una colonna di fumo sopra San Pietroburgo dopo un nuovo attacco ucraino contro i magazzini di Wildberries, il gigante russo dell'e-commerce spesso definito la Am ... libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web