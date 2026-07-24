Un drone ucraino ha colpito un magazzino di Wildberries nel villaggio di Novosaratovka, nel distretto di Vsevolozhsk, a nord-est di San Pietroburgo. L’attacco ha causato un incendio e tre persone sono rimaste ferite. Non sono stati segnalati danni ad altri edifici o vittime oltre ai feriti. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e le autorità stanno gestendo l’emergenza.

Un attacco di drone ha provocato un incendio in un magazzino della Wildberries nel villaggio di Novosaratovka, nel distretto di Vsevolozhsk, a nord est di San Pietroburgo, in Russia. Tre persone sono rimaste ferite e stanno ricevendo assistenza medica, secondo quanto dichiarato dal governatore della regione di Leningrado, Alexander Drozdenko. “A seguito dell’attacco di un drone, è scoppiato un incendio in un magazzino della Wildberries nel villaggio di Novosaratovka, nel distretto di Vsevolozhsk. Tre persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono attualmente ricoverate in ospedale”, ha scritto Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Lapresse.it - Russia: droni ucraini su San Pietroburgo, magazzino in fiamme e 3 feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Russia: droni ucraini su San Pietroburgo, in fiamme grande magazzino

Notizie e thread social correlati

Russia, colpito terminal petrolifero a San Pietroburgo: l'incendio e i droni ucraini che sorvolano l'areaUn attacco di droni ucraini ha colpito un terminal petrolifero a San Pietroburgo, in Russia, causando un incendio.

Guerra Ucraina-Russia, Kiev lancia centinaia di droni: 7 morti su bus, terminal petrolifero in fiamme a San PietroburgoNella notte, centinaia di droni sono stati lanciati da Kiev su diverse regioni russe, tra cui Mosca e San Pietroburgo.

Temi più discussi: Russia: droni ucraini su San Pietroburgo, magazzino in fiamme e 3 feriti; Russia: droni ucraini su San Pietroburgo, in fiamme grande magazzino; Russia, droni ucraini colpiscono due magazzini a San Pietroburgo; Ucraina e la guerra dei droni: Ogni tre mesi cambiamo tecnologie per sfuggire ai russi.

Russia, droni ucraini su San Pietroburgo, incendio in un magazzino, 3 feriti, incontro Zelensky-Trump il 28 luglio - VIDEO x.com

Ultime sulla guerra Ucraina-Russia: Mosca sotto attacco mentre 400 droni ucraini colpiscono la capitale russa reddit

Guerra Russia-Ucraina, San Pietroburgo sotto attacco: droni contro i magazzini dell'Amazon russoContinua la guerra tra Russia e Ucraina, con un massiccio attacco di droni nella notte su San Pietroburgo: in fiamme il magazzino della Wildberries, l’Amazon russo. Massiccio attacco ucraino nella ... notizie.it

Guerra Ucraina, nuovi attacchi russi: 5 morti a Sloviansk e 6 a Kiev. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, droni su San Pietroburgo: in fiamme magazzino 'Amazon russo'. LIVE ... tg24.sky.it