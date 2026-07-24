Russia | droni ucraini su San Pietroburgo magazzino in fiamme e 3 feriti

Da lapresse.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un drone ucraino ha colpito un magazzino di Wildberries nel villaggio di Novosaratovka, nel distretto di Vsevolozhsk, a nord-est di San Pietroburgo. L’attacco ha causato un incendio e tre persone sono rimaste ferite. Non sono stati segnalati danni ad altri edifici o vittime oltre ai feriti. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e le autorità stanno gestendo l’emergenza.

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Un attacco di drone ha provocato un incendio in un magazzino della Wildberries nel villaggio di Novosaratovka, nel distretto di Vsevolozhsk, a nord est di San Pietroburgo, in Russia. Tre persone sono rimaste ferite e stanno ricevendo assistenza medica, secondo quanto dichiarato dal governatore della regione di Leningrado, Alexander Drozdenko. “A seguito dell’attacco di un drone, è scoppiato un incendio in un magazzino della Wildberries nel villaggio di Novosaratovka, nel distretto di Vsevolozhsk. Tre persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono attualmente ricoverate in ospedale”, ha scritto Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Russia: droni ucraini su San Pietroburgo, in fiamme grande magazzino

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