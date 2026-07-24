Nella notte, i droni di Kiev hanno colpito i centri logistici di un importante colosso dell’e-commerce in Russia, provocando incendi a San Pietroburgo. Tre persone sono rimaste ferite e si sono verificati ritardi nei voli. L’attacco si inserisce in un’escalation di tensioni tra i due paesi, con infrastrutture strategiche coinvolte sempre più frequentemente.

Attaccate nella notte strutture del principale colosso russo dell’e-commerce. Tre feriti, ritardi nei voli e nuove tensioni sul fronte della guerra tra Russia e Ucraina La guerra tra Russia e Ucraina continua ad amplificarsi, coinvolgendo sempre più spesso infrastrutture strategiche. Nella notte, diversi attacchi con droni attribuiti a Kiev hanno colpito centri logistici della Wildberries, il maggiore rivenditore online della Russia, nelle aree di San Pietroburgo, Tver e della Crimea. Secondo quanto riferito da media russi e da canali Telegram locali, uno degli impianti situati nei pressi di San Pietroburgo è stato interessato da un vasto incendio, con dense colonne di fumo nero visibili da numerosi quartieri della città. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Russia, droni di Kiev colpiscono i centri logistici Wildberries: incendi a San Pietroburgo

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Droni ucraini colpiscono due centri logistici in Russia: 8 morti e 24 feriti

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