Attacco di droni ucraini contro due centri logistici in Russia

Da quotidiano.net 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attacco di droni ucraini ha colpito due centri logistici in Russia, provocando otto morti e 24 feriti. Secondo le autorità, l’attacco ha causato una grande nube di fumo che si è sollevata dal sito colpito. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’attacco o sui danni specifici ai centri logistici. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali russe.

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Mosca, 18 lug. (askanews) - Un'enorme nube di fumo sovrasta il sito in Russia dove, secondo le autorità, un attacco di droni ucraini contro due centri logistici ha causato otto morti e 24 feriti. L'Ucraina sta colpendo diversi obiettivi in Russia; un'azione che Kiev definisce una giusta rappresaglia per gli attacchi sferrati da Mosca contro il suo territorio nell'arco di oltre quattro anni di guerra. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Russia, attacco con droni ucraini a un centro logistico: 7 morti e 24 feriti

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