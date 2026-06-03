Guerra Ucraina-Russia Kiev lancia centinaia di droni | 7 morti su bus terminal petrolifero in fiamme a San Pietroburgo

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, centinaia di droni sono stati lanciati da Kiev su diverse regioni russe, tra cui Mosca e San Pietroburgo. Un bus è stato colpito, provocando sette morti, mentre un terminal petrolifero ha preso fuoco a San Pietroburgo. Mosca riferisce di almeno 354 droni abbattuti o intercettati durante l’attacco. L’attacco ha interessato circa quindici aree del paese.

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Secondo Mosca, almeno 354 droni sono stati lanciati su una quindicina di regioni russe comprese quelle di Mosca e San Pietroburgo. L’attacco ucraino è arrivato a 24 ore di distanza dai pesanti attacchi russi che hanno frappo registrare 22 morti e 138 feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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