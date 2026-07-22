Mini call veloce? Meglio indicare tutte le sedi della provincia nella domanda per lo scorrimento della GPS Pillole di Question Time
Chi desidera partecipare alla mini call veloce deve indicare tutte le sedi della provincia nella domanda per lo scorrimento della GPS. È importante compilare correttamente la sezione dedicata agli incarichi finalizzati al ruolo dalla prima fascia GPS sostegno. La procedura richiede attenzione ai dettagli per evitare errori che potrebbero compromettere l’ammissione. La richiesta riguarda incarichi specifici legati alla prima fascia GPS sostegno. La procedura si svolge tramite piattaforma online e ha scadenze precise.
Chi intende partecipare alla mini call veloce deve prestare particolare attenzione alla compilazione della sezione della domanda dedicata agli incarichi finalizzati al ruolo dalla prima fascia GPS sostegno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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