Rugby Seven Italia travolge l’Ucraina all’esordio a Spalato | 26-0
L’Italia ha battuto l’Ucraina 26-0 all’esordio nel torneo di rugby Seven a Spalato. La partita segna l’inizio della seconda tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026, in corso in Croazia. In serata gli azzurri affronteranno la Repubblica Ceca.
Gli azzurri iniziano nel migliore dei modi la seconda tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026. In serata la sfida contro la Cechia. Comincia con una netta vittoria il cammino dell’Italia nella seconda e ultima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di Rugby Europe, in corso a Spalato, in Croazia. La Nazionale maschile di rugby a 7 ha superato l’Ucraina con il punteggio di 26-0 nel primo incontro della Pool C, costruendo il successo attraverso quattro mete e senza concedere punti agli avversari. Gli azzurri hanno sbloccato il risultato al 3’ del primo tempo, trasformando la prima meta per il momentaneo 7-0. La seconda marcatura è arrivata al 7’ e ha permesso all’Italia di andare al riposo sul 14-0, dopo una prima frazione gestita con efficacia sia in attacco sia in fase difensiva. 🔗 Leggi su Sportface.it
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3 mete in 9 minuti. NOVE. L’Italia U20 travolge la Georgia ed è @_pietroceli a mettere la firma sulla terza meta azzurra! Not bad, non bad. -semicit #Italrugby #rwcu20 #azzurri facebook