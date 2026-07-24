Gli azzurri iniziano nel migliore dei modi la seconda tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026. In serata la sfida contro la Cechia. Comincia con una netta vittoria il cammino dell’Italia nella seconda e ultima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di Rugby Europe, in corso a Spalato, in Croazia. La Nazionale maschile di rugby a 7 ha superato l’Ucraina con il punteggio di 26-0 nel primo incontro della Pool C, costruendo il successo attraverso quattro mete e senza concedere punti agli avversari. Gli azzurri hanno sbloccato il risultato al 3’ del primo tempo, trasformando la prima meta per il momentaneo 7-0. La seconda marcatura è arrivata al 7’ e ha permesso all’Italia di andare al riposo sul 14-0, dopo una prima frazione gestita con efficacia sia in attacco sia in fase difensiva. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Sportface.it - Rugby Seven, Italia travolge l’Ucraina all’esordio a Spalato: 26-0

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Rugby a 7, l’Italia supera l’Ucraina all’esordio a Spalato

Leggi anche: Rugby a 7, l’Italia saluta Amburgo e punta Spalato per restare sul podio

Argomenti più discussi: Rugby Europe 7s 2026: debutto vincente per l’Italia a Spalato, Ucraina battuta 26-0; Rugby, stangata per l’Italia: squalificato Marco Riccioni dopo la rissa con l’Australia; Italia Under 18 travolge l’Ungheria 16-2 a Prosecco: in semifinale c’è l’Olanda.