Inizia al meglio per i colori azzurri la seconda ed ultima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di Rugby Europe, scattata questa mattina a Spalato, in Croazia: l’ Italia maschile del rugby a 7 sconfigge l’Ucraina per nel match d’esordio. Nel primo tempo l’Italia passa a condurre al 3? con la meta che vale il 7-0, poi proprio al 7? trova la seconda segnatura e va al riposo sul 14-0. Nella ripresa gli azzurri già al 1? vanno ancora a marcare per il 19-0, poi dilagano al 6? con la quarta meta che vale il definitivo 26-0. Nella Pool C, quella degli azzurri, il Belgio supera la Cechia per 33-22 ed al momento è in testa al raggruppamento assieme agli azzurri a quota 3 mentre cechi ed ucraini sono a quota 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Rugby a 7, l’Italia supera l’Ucraina all’esordio a Spalato

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