L’Italia maschile di rugby a 7 ha concluso la tappa di Amburgo al terzo posto. La squadra, guidata dall’head coach Matteo Mazzantini, ha ottenuto questo risultato nella prima tappa del circuito. Dopo aver partecipato alla competizione, gli azzurri si preparano ora per la successiva tappa a Spalato, con l’obiettivo di mantenere la posizione sul podio.

L’ Italia maschile del rugby a 7, guidata dall’head coach Matteo Mazzantini, festeggia un importantissimo terzo posto nella prima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di Rugby Europe, disputata ad Amburgo, in Germania: gli azzurri sono a quota 16 in classifica, alle spalle dei padroni di casa della Germania, prima con 20, e della Francia, seconda con 18. Alle spalle degli azzurri il Belgio, quarto con 14, il Portogallo, quinto con 12, e la Spagna, sesta con 10, mentre appaiono irrimediabilmente staccate Gran Bretagna, settima con 8, e Georgia, ottava con 6. Fuori dai giochi la Cechia con 4, l’Ucraina con 3, la Lituania con 2 e la Polonia con 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Rugby a 7, l’Italia saluta Amburgo e punta Spalato per restare sul podio

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