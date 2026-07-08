Volley Nations League donne | l' Italia supera l' Ucraina all' esordio in Pool 8

L’Italia ha vinto la prima partita della Pool 8 della Volleyball Nations League a Hong Kong, battendo l’Ucraina 3-1 (25-15, 23-25, 25-10, 25-21). La sfida si è svolta alla Kai Tak Arena, con le azzurre che hanno conquistato il settimo successo stagionale. La partita ha aperto il percorso della squadra verso le Finals di Macao, con quattro incontri ancora da disputare nella fase iniziale.

Settimo successo in Volleyball Nations League per l'Italia. Nella prima delle quattro sfide in programma alla Kai Tak Arena di Hong Kong, le azzurre hanno superato 3-1 l'Ucraina (25-15; 23-25; 25-10; 25-21) nella sfida valida per la prima giornata della Pool 8 di VNL avvicinando la qualificazione matematica alle Finals di Macao. Il ritorno in nazionale di Alessia Orro, Myriam Sylla, Anna Danesi e Paola Egonu, ha garantito ulteriore energia al gioco di un'Italia che contro le ucraine è partita forte, si è concessa una pausa nel secondo set, per poi imporre nuovamente gioco e ritmo in terzo e quarto parziale (in rimonta finale) per chiudere il match contro le volenterose ucraine. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Italia vs Ucraina | Volleyball Nations League Femminile | 8 luglio 2026 LIVE SCORE |

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