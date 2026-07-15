ATP Bastad 2026 Luciano Darderi vince all’esordio ed approda ai quarti di finale

Notizia in breve

Luciano Darderi ha vinto il suo match di esordio all’ATP Bastad 2026, qualificandosi per i quarti di finale. Nel secondo turno, l’italiano ha superato l’avversario in due set. La partita si è conclusa con un punteggio che ha permesso a Darderi di avanzare nel torneo. L’atleta ha ottenuto la vittoria in modo diretto, senza aver bisogno di giochi supplementari. La competizione prosegue con Darderi tra i qualificati ai quarti di finale.