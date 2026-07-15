ATP Bastad 2026 Luciano Darderi vince all’esordio ed approda ai quarti di finale

Da oasport.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luciano Darderi ha vinto il suo match di esordio all’ATP Bastad 2026, qualificandosi per i quarti di finale. Nel secondo turno, l’italiano ha superato l’avversario in due set. La partita si è conclusa con un punteggio che ha permesso a Darderi di avanzare nel torneo. L’atleta ha ottenuto la vittoria in modo diretto, senza aver bisogno di giochi supplementari. La competizione prosegue con Darderi tra i qualificati ai quarti di finale.

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Si rivela vincente l’esordio nell’ ATP 250 di Bastad 2026 di tennis per il numero 2  del seeding, l’azzurro Luciano Darderi, che nel secondo turno del main draw elimina il tedesco Daniel Altmaier, sconfitto con un duplice 6-4 maturato in un’ora e 42 minuti di gioco (51? a partita), e venerdì nei quarti di finale affronterà il numero 5 del seeding, il lusitano Nuno Borges. Nella prima frazione Darderi conquista il break a quindici in avvio e poi allunga sul 2-0. L’azzurro manca il break del 4-1 pesante ai vantaggi del quinto game, poi nell’ottavo gioco sul 30-40 deve annullare la palla per il controbreak. Darderi si salva e nel decimo game tiene la battuta a zero, incamerando la partita sul 6-4 in 51 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Daniel Altmaier vs Luciano Darderi LIVE SCORE TENNIS ATP BASTAD SWEDEN OPEN 2026 | R16

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