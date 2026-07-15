ATP Bastad 2026 Luciano Darderi vince all’esordio ed approda ai quarti di finale
Luciano Darderi ha vinto il suo match di esordio all’ATP Bastad 2026, qualificandosi per i quarti di finale. Nel secondo turno, l’italiano ha superato l’avversario in due set. La partita si è conclusa con un punteggio che ha permesso a Darderi di avanzare nel torneo. L’atleta ha ottenuto la vittoria in modo diretto, senza aver bisogno di giochi supplementari. La competizione prosegue con Darderi tra i qualificati ai quarti di finale.
Si rivela vincente l’esordio nell’ ATP 250 di Bastad 2026 di tennis per il numero 2 del seeding, l’azzurro Luciano Darderi, che nel secondo turno del main draw elimina il tedesco Daniel Altmaier, sconfitto con un duplice 6-4 maturato in un’ora e 42 minuti di gioco (51? a partita), e venerdì nei quarti di finale affronterà il numero 5 del seeding, il lusitano Nuno Borges. Nella prima frazione Darderi conquista il break a quindici in avvio e poi allunga sul 2-0. L’azzurro manca il break del 4-1 pesante ai vantaggi del quinto game, poi nell’ottavo gioco sul 30-40 deve annullare la palla per il controbreak. Darderi si salva e nel decimo game tiene la battuta a zero, incamerando la partita sul 6-4 in 51 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Atp.
Daniel Altmaier vs Luciano Darderi LIVE SCORE TENNIS ATP BASTAD SWEDEN OPEN 2026 | R16
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE Darderi-Altmaier 6-4 6-4, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: l’azzurro supera il tedesco e vola ai quarti di finale
ATP Amburgo 2026, Luciano Darderi si ferma ai quarti di finale contro Alex de MinaurA Amburgo, nell’ATP 500, Luciano Darderi si è fermato ai quarti di finale, sconfitto dall’australiano Alex de Minaur.
Temi più discussi: Tabellone ATP Bastad 2026: c’è Darderi al via. Pellegrino in zona Rublev, si rivede Travaglia; ATP Bastad: Darderi e Travaglia puntano ai quarti; ATP Bastad, il tabellone: Darderi punta alla difesa del titolo. Presenti anche Pellegrino e Travaglia; Dove vedere in tv Darderi-Altmaier oggi, ATP Bastad 2026: orario, programma, streaming.
ATP Bastad 2026, Luciano Darderi vince all’esordio ed approda ai quarti di finaleSi rivela vincente l’esordio nell’ATP 250 di Bastad 2026 di tennis per il numero 2 del seeding, l’azzurro Luciano Darderi, che nel secondo turno del main draw elimina il tedesco Daniel Altmaier, ... oasport.it
LIVE Darderi-Altmaier 4-3, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: l’azzurro vuole difendere il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Prima robusta al centro, non passa la risposta avversaria. 15-15 Altmaier legge la smorzata e trova ... oasport.it
Bastad ATP 250 Main Draw Singles x.com
ATP 250 Bastad Main Draw reddit