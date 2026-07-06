mondiali 2026 la spagna supera il portogallo ed approda ai quarti di finale

Notizia in breve

La Spagna ha battuto il Portogallo 1-0 nel recupero del secondo tempo grazie a un gol di Merino, conquistando così l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali 2026. La squadra iberica affronterà ora la vincente della partita tra Belgio e Stati Uniti, in programma nella notte italiana. La rete decisiva è arrivata nel finale, determinando l'esito della sfida e il passaggio del turno.