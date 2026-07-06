Mondiali 2026 la Spagna supera il Portogallo ed approda ai quarti di finale
La Spagna ha battuto il Portogallo 1-0 nel recupero del secondo tempo grazie a un gol di Merino, conquistando così l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali 2026. La squadra iberica affronterà ora la vincente della partita tra Belgio e Stati Uniti, in programma nella notte italiana. La rete decisiva è arrivata nel finale, determinando l'esito della sfida e il passaggio del turno.
La Spagna supera il Portogallo per 1-0 con un gol nel recupero del secondo tempo ed approda ai quarti di finale dei Mondiali 2026 di calcio: decide la rete di Merino, che manda gli iberici alla sfida contro la vincente di Belgio-Stati Uniti, in programma nella notte italiana. Nel primo tempo la Spagna ci prova all’8? con Oyarzabal, che però non trova lo specchio, poi al quarto d’ora Baena chiama al grande intervento il portiere lusitano, che si rifugia in corner. Alla mezz’ora è Olmo a sprecare da ottima posizione senza inquadrare la porta, poi si desta dal torpore il Portogallo: al 37? Simon si supera sulla conclusione di Cristiano Ronaldo, poi al 41? il tiro di Mendes viene deviato da un difensore e scheggia il palo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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