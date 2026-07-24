Ruba due tablet dall’auto Rintracciato con il Gps

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver rubato due tablet da un’auto in sosta a Cesena. Il proprietario ha visto il furto e ha chiamato la Polizia, che è intervenuta e ha rintracciato il sospettato grazie al sistema di localizzazione GPS installato sui dispositivi rubati. Il 31enne è stato fermato e portato in commissariato.

Un 31enne bulgaro ha rubato oggetti a Cesena da un’auto in sosta dopo avere averla forzata, ma è stato visto dal proprietario che ha chiamato la la Polizia di Stato che lo ha arrestato. Marito e moglie stavano raggiungendo la loro vettura parcheggiata in centro, quando in lontananza hanno notato lo sportello posteriore dell’auto inspiegabilmente aperto e una sagoma intenta a rovistare all’interno. La coppia senza indugi ha provato a spaventare il malintenzionato urlando e chiedendo aiuto, rimanendo tuttavia a una distanza di sicurezza per evitare ogni eventuale pericolo di contatto con il ladro. Il bulgaro è scappato via portando con sé una borsa riempita con merce rubata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Entitled Mom Stole a Flight Attendants Tablet… Then the Captain Stepped In

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