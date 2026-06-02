Ruba un’auto con il trucco della pietra ma a bordo c' era il gps | arrestato

Un uomo ha rubato un’auto usando una pietra per fermare il veicolo. Dopo aver lanciato la pietra contro l’auto in corsa, il conducente si è fermato per controllare. Approfittando della situazione, il ladro è salito a bordo e si è dato alla fuga. Tuttavia, a bordo dell’auto c’era un sistema di localizzazione GPS, che ha permesso di rintracciare e arrestare il sospetto.

Ha lanciato una pietra contro un’auto in corsa, costringendo il conducente ad accostare. Poi, quando l’uomo è sceso per capire cosa fosse successo, sarebbe salito a bordo della vettura ed è fuggito. I carabinieri del nucleo radiomobile di Casoria hanno arrestato S.V., 34 anni, già noto alle forze. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Roma, nuovi ritrovamenti di auto rubate nel quadrante est. La Peugeot 208 a poche ore dal furto.

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