Napoli ruba uno scooter ma viene rintracciato dal GPS | arrestato 26enne dopo inseguimento

Un 26enne napoletano, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver rubato uno scooter. Gli agenti sono riusciti a rintracciare il veicolo grazie al segnale GPS e a bloccare il giovane durante un inseguimento. L’uomo è stato portato in caserma e accusato di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

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La Polizia di Stato ha arrestato un 26enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti specifici, accusato di furto e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nella serata di sabato nel quartiere San Paolo, a Napoli. Determinante per il recupero del mezzo è stato il dispositivo di localizzazione installato sullo scooter rubato, che ha consentito agli agenti di individuare rapidamente la posizione del veicolo. Poco dopo il furto, il proprietario dello scooter si è recato negli uffici di polizia per sporgere denuncia. Durante le operazioni ha riferito agli agenti del commissariato San Paolo che il mezzo risultava ancora in movimento grazie al GPS installato a bordo, segnalando la posizione in via Giustiniano.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, ruba uno scooter ma viene rintracciato dal GPS: arrestato 26enne dopo inseguimento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ruba uno scooter, ma la polizia lo becca grazie al gpsNella serata di sabato 9 maggio, un uomo ha denunciato agli agenti del commissariato San Paolo il furto dello scooter. Ruba il telefono in via D'Azeglio ma viene incastrato dal gpsLa geolocalizzazione di uno smartphone ha permesso agli agenti della polizia di Bologna di individuare e denunciare per ricettazione un uomo di 49... Argomenti più discussi: Ruba uno scooter, ma la polizia lo becca grazie al gps; Soccavo: ruba uno scooter. Arrestato dalla Polizia di Stato - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni; Due centauri feriti nell’incidente di Policastro: trasferiti dall’ospedale San Luca a Napoli; Automobile si ribalta: conducente resta incastrato - VIDEO. Ruba uno scooter, ma la polizia lo becca grazie al gps ift.tt/fSJU7hw x.com