Romero l’Inter accelera i contatti con il Tottenham Ecco come convincerà il difensore!

L’Inter sta intensificando i contatti con il Tottenham per il trasferimento di Romero, un difensore argentino. La società propone un contratto a lungo termine e un ruolo di rilievo all’interno del progetto tecnico.

di Paolo Moramarco Romero, l’Inter accelera i contatti con il Tottenham. L’argentino vicino al ritorno in Serie A: contratto lungo e ruolo centrale nel progetto per convincerlo. L’ Inter sembra pronta a puntare con decisione su Cristian Romero, difensore argentino attualmente al Tottenham, per rinforzare il reparto arretrato nella prossima stagione. Nelle ultime ore sono stati avviati contatti sia con il club inglese sia con l’entourage del giocatore, con l’obiettivo di accelerare le trattative e rendere il Cuti uno dei colpi di mercato più importanti della sessione. Offerta nerazzurra: contratto lungo e ruolo chiave. Secondo quanto riportato da Noticias Argentinas, l’ Inter intende proporre a Romero un contratto a lungo termine, accompagnato da uno stipendio significativo all’interno della struttura della rosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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