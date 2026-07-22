Ultimissime Inter LIVE | Concorrenza per Lucumi contatti con il Tottenham per Romero
L'Inter ha avviato contatti con il Tottenham per il trasferimento di Romero, mentre si rafforza la concorrenza per Lucumi. Queste sono le ultime notizie in tempo reale sulla situazione di mercato della squadra nerazzurra, aggiornate dalla redazione di Inter News 24. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata, ma le trattative sono in corso. La società continua a monitorare le possibili opportunità di rafforzamento della rosa in vista della prossima stagione.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 22 LUGLIO Mercato Inter, Lucumi nel mirino di mezza Europa: lo vogliono tutti! Concorrenza serrata dalla Juventus al Besiktas. Mercato Inter, Lucumi nel mirino di mezza Europa: lo vogliono tutti! Concorrenza serrata. Segui le ultimissime sui nerazzurri Stankovic benedetto da Chivu? L’Inter pensa alla sua permanenza e il ritiro porta novità tattiche. 🔗 Leggi su Internews24.com
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BOMBA!!!CALCIO MERCATO INTER!!! MAROTTA RIPRENDI I CONTATTI CON IL TOP PLAYER RECORDMAN!!!
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