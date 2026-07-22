Ultimissime Inter LIVE | Concorrenza per Lucumi contatti con il Tottenham per Romero

Notizia in breve

L'Inter ha avviato contatti con il Tottenham per il trasferimento di Romero, mentre si rafforza la concorrenza per Lucumi. Queste sono le ultime notizie in tempo reale sulla situazione di mercato della squadra nerazzurra, aggiornate dalla redazione di Inter News 24. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata, ma le trattative sono in corso. La società continua a monitorare le possibili opportunità di rafforzamento della rosa in vista della prossima stagione.