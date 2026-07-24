Romeo e Giulietta al Circo Massimo | il balletto dell’Opera di Roma

Roma, 24 luglio 2026 – Per la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma, il 24 e 25 luglio la danza torna protagonista al Circo Massimo con il Corpo di Ballo dell’Opera di Roma, diretto da Eleonora Abbagnato. In scena “Romeo e Giulietta”, su musiche di Sergej Prokof’ev, nella celebre coreografia di John Cranko, considerata uno dei titoli cardine del repertorio classico del Novecento. Ispirato alla tragedia di Shakespeare, il balletto restituisce attraverso il linguaggio del movimento la forza drammatica e lirica della vicenda dei due giovani amanti, alternando i celebri passi a due tra i protagonisti a grandi scene d’insieme che delineano il conflitto tra Capuleti e Montecchi. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Romeo e Giulietta - Morte di Tebaldo - LaScalaTv (Teatro alla Scala)

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