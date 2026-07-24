Cosa fare a Roma nel weekend 24-26 luglio | visite guidate balletto al Circo Massimo e jazz live

Nel weekend dal 24 al 26 luglio, a Roma si svolgono visite guidate, un balletto al Circo Massimo e concerti jazz live. Le serate estive attirano molti cittadini e turisti che cercano sollievo dal caldo. Le iniziative si svolgono principalmente nelle ore serali, offrendo opportunità di intrattenimento e cultura. La città si riempie di appuntamenti dedicati a un pubblico vario, con eventi che occupano diversi quartieri e spazi pubblici.

Con l’estate al culmine, a Roma le giornate diventano sempre più afose e, soprattutto nel weekend, si cerca sollievo nella freschezza della sera. Quando le temperature calano, la città si anima con appuntamenti culturali e musicali. Ecco alcune proposte da non perdere per il fine settimana del 24-26 luglio. Visite guidate “Quanto sei bella Roma”. A Roma, nel weekend, l’ associazione Calipso propone i percorsi “Quanto sei bella Roma”, per riscoprire la città tra storia, letteratura e cinema, con il supporto di guide e attori. Venerdì 24, alle 21, va in scena Raffaello e la Fornarina, un amore che resiste. Una passeggiata teatrale che racconta passioni e segreti del Rinascimento, attraverso i luoghi che conservano la memoria del grande artista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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