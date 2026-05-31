Il fil rouge che incrocia palpiti e sospiri di Werther al San Carlo e di Tancredi al Teatro dell’Opera di Roma Tout en attendant la marcia nunziale dell' Aida al Circo Massimo E la leggenda musicale di Gloria Gaynor
Al Teatro San Carlo si è rappresentato “Werther” di Massenet, mentre al Teatro dell’Opera di Roma si è tenuta una rappresentazione di “Tancredi”. Nel frattempo, al Circo Massimo si attendeva la marcia nuziale di “Aida”. La serata è stata caratterizzata da esibizioni che hanno coinvolto musica e teatro, con momenti di forte emotività e tensione tra gli interpreti. È stato anche ricordato il successo di Gloria Gaynor.
Al Teatro San Carlo in scena i sospiri e i tormenti del giovane Werther di Massenet. Prendo nota che le lacrime che non si piangono, ricadono sulla nostra anima. Ancora. Non dobbiamo permettere a nessuno di venirci a separare ancora. una catena impossibile a spezzarsi ci legava entrambi. La narrazione del dramma lirico si apre con una magnifica, scenografia, con il giovane Werther illuminato dalla luce del Pianeta Amore e si conclude nelle tenebre, con un cielo grigio e pesante che cala come un velo funebre sulla struggente morte di lui. Una lettura che intreccia la materia goethiana di impulso emotivo con lo sguardo malinconico e intimista del compositore francese. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie e thread social correlati
La prima dell'Aida al Teatro Massimo, trionfo di applausi per il capolavoro di Verdi firmato da PontiggiaIeri sera al Teatro Massimo di Palermo si è tenuta la prima dell’Aida di Giuseppe Verdi, con la regia di Pontiggia.
Dal banco di scuola al San Carlo: 251 studenti dell’ Ignazio di Loyola in scena con AidaOggi, 251 studenti dell’istituto Ignazio di Loyola si sono esibiti in uno spettacolo di Aida presso il teatro San Carlo.
Argomenti più discussi: Il Fil Rouge del sangue: a Giaveno la cultura del dono tra scienza e storia; Grande ritorno di Flor al Parco del Valentino; Il portale del Ticino; Un weekend di primavera (che sembra estate): non si può restare a casa.
| La nostra esplorazione delle sonorità mediterranee prosegue lungo il fil rouge che intreccia la storia balcanica all’affascinante mondo delle peregrinazioni nomadi romanì, i cui influssi ascol facebook
Il film su Carlo Acutis che spopola negli Usa: L'ho girato per i giovaniCon un lessico da spaghetti western si direbbe che Carlo Acutis, il beato milanese morto nel 2006 all’età di quindici anni per una leucemia fulminante, abbia conquistato l’America. Nell’ultimo anno, ... avvenire.it