Il fil rouge che incrocia palpiti e sospiri di Werther al San Carlo e di Tancredi al Teatro dell’Opera di Roma Tout en attendant la marcia nunziale dell' Aida al Circo Massimo E la leggenda musicale di Gloria Gaynor

Notizia in breve

Al Teatro San Carlo si è rappresentato “Werther” di Massenet, mentre al Teatro dell’Opera di Roma si è tenuta una rappresentazione di “Tancredi”. Nel frattempo, al Circo Massimo si attendeva la marcia nuziale di “Aida”. La serata è stata caratterizzata da esibizioni che hanno coinvolto musica e teatro, con momenti di forte emotività e tensione tra gli interpreti. È stato anche ricordato il successo di Gloria Gaynor.