Romagnoli non si è trasferito all'Al Sadd e, come annunciato, si allenerà con la Lazio. La trattativa tra il difensore e il club qatariota era stata annunciata, ma è stata poi interrotta. La società emiratina ha comunicato di aver rinunciato all’acquisto, mentre il calciatore resta in Italia. La vicenda si trascina da settimane, con continui cambi di scenario e annunci contrastanti. Ora Romagnoli si prepara a riprendere l’attività con la squadra biancoceleste, senza ulteriori sviluppi ufficiali sul futuro.

Una storia infinita. Che non si chiude mai anche se è già finita. Tanto sofferta e agognata quando iniziò, altrettanto straziante e per certi versi drammatica adesso che dovrebbe concludersi. Sembra quasi che quella forza di gravità che spinse quattro anni fa Alessio Romagnoli ad abbracciare la sua Lazio, la squadra per cui tifa sin da bambino (poteva guadagnare di più andando altrove, ascoltò il cuore), adesso gli stia impedendo di volare verso altri lidi (il Qatar) e lo riporti puntualmente a Formello. Proprio lì, nel centro sportivo laziale, ieri pomeriggio il difensore di Anzio ha svolto il primo allenamento stagionale. A Formello,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Romagnoli è un caso, salta di nuovo il passaggio all'Al Sadd: "Adesso mi allenerò con la Lazio"

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