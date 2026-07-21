L’ex difensore si sta allenando a Roma, mentre il suo club sembra aver deciso di non proseguire il rapporto. L’Al Sadd ha comunicato di non voler più continuare la trattativa, lasciando aperta la possibilità di una rescissione del contratto. La situazione tra il calciatore e il club appare complicata, con Romagnoli che aspetta aggiornamenti senza una soluzione definitiva.

Romagnoli si allena a Roma in attesa di sviluppi: il rapporto con il club appare ormai compromesso. Ipotesi rescissione. Il futuro di Alessio Romagnoli resta avvolto dall’incertezza. Dopo aver ottenuto dalla Lazio il via libera per lasciare il club, il difensore è ancora fermo nella Capitale in attesa di capire quale sarà la prossima tappa della sua carriera. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Nonostante l’accordo con il calciatore fosse stato raggiunto, la trattativa con l’ Al Sadd ha subito una brusca frenata. Secondo quanto riportato anche da Il Messaggero, il club qatariota avrebbe rallentato i contatti, lasciando momentaneamente in sospeso un’operazione che sembrava ormai indirizzata verso la chiusura. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Lazio, il caso Romagnoli si complica: l’Al Sadd si defila, resta aperta anche l’ipotesi rescissione

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